صدر مرسوم بتعديل هيكل مجلس إدارة مؤسسة البترول، ووفقا للمرسوم الذي حمل رقم 71 لسنة 2022، فإنه تم تعديل المادة رقم 1 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حيث جاء في متنه ما يلي:
يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المشار إليه النص التالي: يشكل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من:
أ - وزير النفط رئيسا.
ب - الأمين المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.
ج - وكيل وزارة المالية.
د - العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
هـ - 5 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم. كما صدر المرسوم رقم 72 لسنة 2022 بتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث جاء في مادته الأولى: يعين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول لمدة 3 سنوات كل من:
1- الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول.
2- أسعد السعد. 3- يوسف القبندي
4- د.فاضل صفر. 5- مناف الهاجري.