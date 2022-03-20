صدر مرسوم بتعديل هيكل مجلس إدارة مؤسسة البترول، ووفقا للمرسوم الذي حمل رقم 71 لسنة 2022، فإنه تم تعديل المادة رقم 1 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حيث جاء في متنه ما يلي:



يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المشار إليه النص التالي: يشكل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من:



أ - وزير النفط رئيسا.



ب - الأمين المساعد لأمانة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء.



ج - وكيل وزارة المالية.



د - العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.



هـ - 5 أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير النفط لمدة 3 سنوات ويتضمن المرسوم تعيين نائب الرئيس من بينهم. كما صدر المرسوم رقم 72 لسنة 2022 بتعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، حيث جاء في مادته الأولى: يعين عضوا في مجلس إدارة مؤسسة البترول لمدة 3 سنوات كل من:



1- الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول.



2- أسعد السعد. 3- يوسف القبندي



4- د.فاضل صفر. 5- مناف الهاجري.