علي إبراهيم



يحل اليوم تاريخ استحقاق أول دفعة من سندات الدين العام الخارجي على الكويت، والبالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار، والتي تشكل نحو 44% من إجمالي الدين الخارجي البالغ 8 مليارات دولار.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء»، أن الكويت ملتزمة بسداد قيمة استحقاق السندات في موعده المقرر (اليوم) من دون أي تأخير، مبينا في الوقت ذاته أن عملية السداد ستتم من أموال الدولة المدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

وصدرت الكويت في 20 مارس 2017 شريحتين من السندات الحكومية، الشريحة الأولى منها لأجل 5 سنوات بما قيمته 3.5 مليارات دولار (1.07 مليار دينار)، وذلك بمعدل فائدة يبلغ 2.75%، وهي الشريحة التي حل تاريخ سدادها اليوم، أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 4.5 مليارات دولار (1.37 مليار دينار) بفائدة 3.5% ويستحق سدادها خلال 10 سنوات من تاريخ الإصدار، وهو ما يجعل تاريخ استحقاقها 20 مارس 2027، أي بعد 5 سنوات من الآن.