هادي العنزي



تنطلق في الـ 7:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، أولى مواجهات الكويت حامل لقب دوري كرة السلة الممتاز مع كاظمة في الدور النهائي «بلاي اوف»، وتسبقها مواجهة أولى أيضا بين القادسية والجهراء في الـ 5:30 مساء على ذات الصالة، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، وتقام منافسات الدور النهائي وقبل النهائي بنظام «بلاي اوف» الفائز في أول 3 مباريات من إجمالي 5 متاحة.



ويسعى الكويت بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز للاحتفاظ باللقب للموسم الـ 6 تواليا، فيما يأمل كاظمة بقيادة مدربه الأميركي جيسي أوينز الظفر بلقب طال انتظاره، حيث يرجع آخر لقب لـ «البرتقالي» إلى موسم 2011-2012، وعليه فإن الرغبة حاضرة لدى «المايسترو» أحمد البلوشي، وعبدالله الصراف، وحسين الخباز، وعبدالعزيز ريحان، والمحترف الأميركي زاك لوفتون، والصربي الكسندر ماريلجا، بينما يحتفظ شومرز بالعديد من البطاقات الرابحة التي من شأنها أن تمنحه الكثير من الخيارات التكتيكية بحسب متطلبات المباراة، حيث تزخر القائمة بأليكس الغيص، وتركي حمود، وعبدالله الشمري، والبوسني علم الدين كيكانوفيتش، والأميركي والتر هودج، والشقيقين حمد ومحمد عدنان، وعزيز رمضان، وعلي الهدهود، وفهد الظفيري.



فوز سيدات «الفتاة» والقرين



إلى ذلك، فاز فريق كرة السلة للسيدات بنادي الفتاة على فريق نادي سلوى الصباح 84-49، كما سجلت سيدات نادي القرين نتيجة كبيرة في «سلة» نادي فتيات العيون بفوزهن 84 – 2، وأقيمت المواجهتان مساء أمس الأول على صالة الاتحاد مساء أمس الأول، ضمن منافسات الأسبوع الثاني لدوري لكرة السلة للسيدات. إلى ذلك، شكرت نائب رئيس اللجنة النسائية في اتحاد كرة السلة حنان الزايد المشاركة الإيجابية الأولى لناديي فتيات العيون، وسلوى الصباح في الدوري، وقالت: «نعتز كثيرا بمشاركة الناديين، وسوف تقدم اللجنة النسائية كل الدعم لجميع الأندية لتطوير لاعباتها فنيا وبدنيا».