يحيى حميدان



أبدى رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا سعادته بالفوز المهم على برقان 2-0 مساء اول من امس ضمن الجولة الـ 17 من دوري stc للدرجة الأولى.



واضاف الملا، في حديث خاص مع «الأنباء»، ان الضغط كان كبيرا على لاعبي «الأحمر والأسود» لتحقيق الفوز في ظل الصراع الكبير على حجز مقعدي التأهل للدوري الممتاز، مشيرا الى أن صعوبة المواجهة كانت تتمثل بخوض برقان المباراة دون ضغوط لخروجه من المنافسة، الا أن لاعبي خيطان كانوا أبطالا وحققوا المطلوب. وبين أن نجم المباراة كان الحكم عمار أشكناني الذي ادار المباراة باقتدار، رغم إشهاره البطاقة الحمراء للاعبنا سعد المطيري عند الدقيقة 65 وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، ولكنه كان موفقا ولم يجد أي احتجاجات تذكر رغم حساسية المباراة.



وأردف الملا «يمكن لنا أن نقول ان الطرد كان نافعا بالنسبة لنا بعدما أظهر لاعبونا روحا مختلفة في الـ 25 دقيقة المتبقية وتمكنوا من تسجيل هدفين عن طريق البرازيلي ويلبر ألميدا وحميد حمد، والآن يجب أن نستغل فترة التوقف الدولي لاراحة لاعبينا بعد المجهود الكبير الذي بذلوه». هذا ورفع خيطان رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني مؤقتا خلف المتصدر الجهراء بفارق نقطتين، ومتقدما على صاحب المركز الثالث الساحل (24 نقطة) والذي يملك مباراة أقل من منافسيه.