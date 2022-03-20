يحيى حميدان - هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن تعادل فريقه مع التضامن 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ 14 لدوري stc للدرجة الممتازة أول من امس جاء محبطا وغير متوقع، مضيفا: التعادل جاء مزعجا بشكل كبير، ونحن ننافس على صدارة الترتيب، ونستحق هذه المكانة، بما قدمه السماوي من أداء طوال الموسم، وعليه فإن التعادل من شأنه أن يبعدنا بدرجة ما عن المنافسة على قمة الترتيب، خاصة أنها جاءت أمام فريق يصارع من أجل البقاء، وسبق أن تعادلنا معه في القسم الأول من الدوري. وذكر إبراهيم أن السالمية سعى بكل الطرق للخروج بنقاط المباراة كاملة، وقد استخدمنا كل الأوراق الممكنة للخروج بنقاط المباراة، واجتهدنا كثيرا، طوال شوطي المباراة، وارتكبنا أخطاء كلفتنا خسارة النقطتين، وفي النهاية نشكر الجميع على عطائهم، ونتمنى أن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة. من جانب آخر، انتابت حالة من الغضب مسؤولي فريق الكرة بنادي التضامن ومحبيه جراء الأخطاء التحكيمية الفادحة ـ حسب رأيهم ـ في المباراة امام السالمية 2-2 مساء اول من امس.



وانتقد عضو مجلس ادارة «العنيد» رئيس جهاز الكرة فهد دابس قرارات الحكم سعد الفضلي والتي تباينت بين طرف وآخر، مؤكدا أن الحكام لا يجرأون على الاندية الكبيرة، وان الاندية البعيدة عن صراع الكبار تتحمل تبعات هذه المجازر التي تحصل في الدوري الكويتي.



من جهته، قال مدرب التضامن السلوفاكي رومان بيفارنيك ان فريقه لعب مباراة جيدة للغاية وكان قريبا من انهاء المباراة فائزا لولا تسجيل السالمية هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة، مشيرا الى ان الحصول على نقطة أمر جيد، ولكن كان من الافضل لو حصلنا على النقاط الثلاث وعلينا التفكير في التعويض بالمباريات المقبلة.