يعقوب العوضي



تشهد صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم مباراتين اليوم ضمن دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد، إذ يلعب الكويت مع التضامن في 5.00 مساء بينما يتواجه كاظمة مع العربي في 7.00 مساء. ففي اللقاء الأول يتطلع الكويت بقيادة داميان الأرجنتيني لتحقيق فوز يضمن له الصعود إلى المربع الذهبي فيما يتطلع التضامن لتحقيق المعادلة الصعبة من خلال تخطي أحد أبرز المرشحين للقب، وفي المباراة الثانية يسعى العربي لإنقاذ الموسم بعد تأخره في الترتيب العام في بطولة الدوري الممتاز، وعليه تشكل مباراة اليوم فرصة الأمل الأخير أمام كاظمة الذي استعاد وضعه الطبيعي في المنافسة على لقب الدوري الممتاز ويتطلع أيضا للمنافسة على تحقيق ثنائية جديدة تضاف إلى خزائنه.



وكان كاظمة قد فاز أمس الأول على الكويت 3-0 في ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبذلك رفع «البرتقالي» رصيد إلى 29 نقطة متساويا مع «الأبيض» في قمة الترتيب العام وان تأخر عنه بفارق نقاط الأشواط، كما فاز القادسية على برقان بنتيجة 3-0 ليرفع رصيده إلى 27 نقطة.