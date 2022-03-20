مبارك الخالدي



خطا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدوري الممتاز بفوزه على الصليبخات 2-0 في ختام الجولة الـ17 من المسابقة والتي أقيمت أمس الاول.



وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة مع بقاء مباراتين له مع الساحل وبرقان. وقام الجهاز الفني والإداري بمنح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام على أن يستأنف الفريق بعدها التدريبات استعدادا للقاء منتخبنا الوطني للشباب الخميس المقبل في مباراة ودية. وقد أشاد المنسق الإعلامي للفريق صالح الجنفاوي بالفوز الثمين، وقال لـ«الأنباء»: «نبارك للاعبينا ولمجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري الانتصارات المتوالية والتي ساهمت في اقتراب الفريق من العودة إلى موقعه الطبيعي بين الكبار»، مضيفا: «قدم لاعبونا عرضا مميزا خلال المباراة تميز بالالتزام بالتعليمات الفنية والروح العالية». وتمنى أن يستمر الفريق على هذا المنوال فيما تبقى من مباريات من عمر المسابقة ليتحقق الهدف الرئيس وهو التأهل إلى الدوري الممتاز، مشيدا بالدعم الكبير لمجلس إدارة النادي ووقوفهم خلف اللاعبين.