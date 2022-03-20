مبارك الخالدي



اقتنص الكويت ثلاث نقاط غالية في سباق الصراع على صدارة دوري stc الممتاز بفوزه على الفحيحيل 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة في ختام الجولة 14 من المسابقة، ليتجاوز جراحه بعد خسارة لقب كأس سمو ولي العهد الأسبوع الماضي أمام العربي، وبهذا الفوز رفع الابيض رصيده الى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 11 نقطة.



وكان للكرات الثابتة الدور الحاسم في تسجيل الاهداف، اذ سجل للابيض طه الخنيسي من ركلة جزاء (22)، وفهد الهاجري (40) ويوسف ناصر (93)، فيما سجل للاحمر ناصر القحطاني من ركلة جزاء (34).



وفي الشوط الاول لعب الابيض بأسلوب الضغط العالي من الاطراف وسط تراجع الفحيحيل الذي اعتمد على الكرات المرتدة، وكاد سامي الصانع يفتتح التسجيل من تسديدة من خارج المنطقة لكن الكرة علت مرمى الحارس خالد العجاجي (14)، وتحصل الخنيسي على ركلة جزاء لم يتردد الحكم السعودي شكري الحنفوش في احتسابها وسددها الخنيسي على يسار الحارس العجاجي (22). واخترق أحمد الزنكي الدفاعات الحمراء لكنه سدد الكرة ضعيفة خارج المرمى (28). ومن ركلة جزاء عادل الفحيحيل النتيجة بعد ان اعاق المدافع رايان ماكجوان المهاجم سيدريك هنري ونفذها ناصر القحطاني بنجاح (34)، ومن كرة ثابتة رفعها طلال الفاضل بالمقاس على رأس المتقدم فهد الهاجري ليضعها في الزاوية اليسرى للحارس العجاجي (40). وفي الشوط الثاني ضغط الابيض بغية تأمين النتيجة، واهدر ابراهيم كميل فرصة تسجيل الهدف الثالث للكويت بعد ان تصدت عارضة الحارس العجاجي لركلة الجزاء المحتسبة بعد الرجوع لتقنية الفار (62). وفي الثلث ساعة الاخير ارتفعت وتيرة اللقاء وحاول الفحيحيل التعويض لكن اصطدم بدفاع الأبيض، وفي الوقت بدل الضائع أضاف يوسف ناصر الهدف الثالث للكويت (93).