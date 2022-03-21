سجلت الهند 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في أقل حصيلة إصابات يومية منذ ما يقرب العامين، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 43 مليونا و7 آلاف و841 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إنديا» بارتفاع تراكمي للوفيات إلى 516 ألفا و479 شخصا بعد وفاة 127 حالة مصابة بالفيروس خلال 24 ساعة.



في غضون ذلك، قالت زعيمة هونغ كونغ، كاري لام إنها تعتزم مراجعة قيود كوفيد-19 اليوم، وذلك بعد أيام فقط من الاعتراف بأن مؤسسات مالية كثيرة بدأت «تفقد صبرها» إزاء السياسات المتعلقة بفيروس كورونا في المركز المالي.



وتطبق المدينة التي تحكمها الصين بعضا من أكثر قواعد كوفيد-19 صرامة في العالم مع حظرها الرحلات الجوية من 9 دول من بينها أستراليا وبريطانيا بالإضافة إلى فرض حجر صحي في الفنادق لمدة تصل إلى أسبوعين للمسافرين القادمين.



وفرضت المدينة أيضا حظرا على التجمعات التي تضم أكثر من شخصين في الوقت الذي أغلقت فيه معظم الأماكن العامة بما في ذلك الشواطئ والملاعب وفرضت استخدام الكمامات وجعلت التعليم عن بعد.



وفي المملكة المتحدة، سيتم إعطاء جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد اعتبارا من اليوم لملايين الأشخاص في إنجلترا، على ما أعلنت خدمة الصحة العامة «إن إتش إس».



وستعطى جرعة اللقاح الرابعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاما وكذلك لمن يعانون نقصا في المناعة ويبلغون من العمر 12 عاما وما فوق.



وفي المجموع، سيتمكن نحو 5 ملايين شخص من تلقي الجرعة الرابعة، وسيطلب من 600 ألف شخص أن يحددوا هذا الأسبوع موعدا لتلقي التطعيم، حسب «إن إتش إس».



وقال وزير الصحة ساجد جاويد: «بعد النجاح الهائل (للتطعيم) حتى الآن، نقترح حاليا جرعة معززة، خلال فصل الربيع هذا، لمن تخطت أعمارهم الخامسة والسبعين، وللذين هم أكثر ضعفا، من أجل استكمال حمايتهم من هذا الفيروس».



وأشار إلى أن برنامج التطعيم «أنقذ عددا لا يحصى من الأرواح وبنى جدارا دفاعيا سمح لنا بتعلم العيش مع كوفيد».



وفي إنجلترا، سيحصل البالغون المؤهلون لتلقي جرعة رابعة، على لقاحي فايزر أو موديرنا، بينما سيعطى المراهقون الذين تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما لقاح فايزر.



إلى ذلك، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 469 مليونا و714 ألفا و863 حالة.



وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، امس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و74 ألفا و560 وفاة.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، بأكثر من 79.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.6 مليون حالة.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 971 ألفا و87 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 657 ألفا و389 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 516 ألفا و479 وفاة.