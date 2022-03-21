قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إن موقف بكين حيال قضية أوكرانيا موضوعي وعادل، وإن الوقت سيبرهن على أنها تقف على الجانب الصحيح من التاريخ.



وأدلى وانغ بهذه التصريحات لدى إطلاعه الصحافيين على تبادل للآراء بين رئيسي الصين والولايات المتحدة بشأن قضية أوكرانيا خلال اتصال بينهما عبر دائرة الفيديو أجري الجمعة الماضي.



ولدى إشارته إلى أن الصين عرضت على نحو جلي وشامل موقفها حيال قضية أوكرانيا، قال وانغ إن النقطة الأهم هي أن الصين دوما قوة لحماية السلام العالمي.



وأضاف وانغ - وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، أن الصين تنادي دوما بالسلام وتعارض الحرب، وهو ما ليس تقليدا متأصلا في تاريخ البلاد وثقافتها فحسب، بل يمثل أيضا سياستها الخارجية.



وأوضح وانغ أن الصين ستواصل الحكم على الأمور بشكل مستقل وبطريقة موضوعية وعادلة تستند إلى حقيقة كل أمر من الأمور، لافتا إلى أن الصين لن تقبل مطلقا أي إكراه أو ضغط خارجي، وستعارض جميع الاتهامات والشكوك الواهية التي تستهدفها.



وأشار وانغ إلى أنه خلال الاتصال الأخير عبر دائرة الفيديو بين رئيسي الصين والولايات المتحدة، اقترحت الصين حلا صينيا لأزمة أوكرانيا، يتألف بشكل أساسي من جانبين اثنين رئيسيين، بتفرع عنهما عدة تفاصيل.



وتابع أن الأولوية هي أنه يتعين على جميع الأطراف الدفع باتجاه الحوار والتفاوض بين الأطراف المباشرة، ووقف الأعمال العدائية في أقرب وقت، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، والحيلولة دون اندلاع أزمة إنسانية.



وأردف وانغ أن الحل الدائم يكمن في رفض عقلية الحرب الباردة، والإحجام عن المواجهة بين التكتلات، وبناء هيكل أمني إقليمي متوازن وفعال ومستدام لتحقيق سلام طويل الأمد في أوروبا.