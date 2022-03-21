قال مكتب رئيس البرلمان الباكستاني إن البرلمان سيجتمع يوم الجمعة المقبل للنظر في اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان فيما قد يكون أصعب اختبار له منذ توليه السلطة عام 2018.



وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق من مارس الجاري، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا. وبموجب الدستور يتعين على رئيس مجلس النواب عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.



لكن بيانا من مكتب رئيس مجلس النواب أفاد بأن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام آباد يوم 23 الجاري. وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية. وينفي خان ذلك.



وناشد خان النواب المنشقين للعودة للحزب الحاكم، وقال أمام حشد من أنصاره في شمال غرب باكستان «عودوا وسيتم الصفح عنكم.. مثلما يصفح أب عن أبنائه».



وناشد خان الشعب إظهار تأييده لبقائه في منصب رئيس الوزراء بالخروج في مظاهرة مليونية في إسلام آباد يوم 27 الجاري.