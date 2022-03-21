أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ذات أهمية كبيرة لأنها سوف تكسر جدار العقوبات والعزلة الدولية المفروضة غربيا على سورية وستفتح باباً كبيرا للمستقبل.



وقال بحسب صحيفة الوطن السورية: نحن كصناعيين ورجال أعمال في سورية نتطلع إلى استثمارات عربية واعدة في مجالات عدة وإلى تسهيلات تجارية مصرفية وأسواق جديدة يستفيد منها اقتصادنا الوطني.



بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن زيارة الرئيس الأسد إلى دولة الإمارات الشقيقة هي زيارة تاريخية بكل المقاييس، وأن النتيجة الأساسية لهذه الزيارة تبشر بأن هناك انفراجة سياسية كبيرة على مستوى العلاقات السورية- العربية، وتابع قائلا: بالطبع سوف تتبع هذه الزيارة نتائج ملموسة بالنسبة للدول الأخرى.



وأضاف: الواضح من هذه الزيارة أنه سوف يتبعها انفراج اقتصادي كبير، وهذا الانفراج يترجم عبر استثمارات لرجال أعمال إماراتيين بدأوا بالتحضير للقدوم إلى سورية والمشاركة بمشاريع إستراتيجية حيوية، إضافة لإعادة إحياء المشاريع التي كانت قد توقفت بسبب الحرب الإرهابية على سورية.



في سياق متصل، أكد عضو مجلس الشعب الاقتصادي زهير تيناوي أن الزيارة تأتي في إطار توسيع دائرة التعاون الثنائي، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين السوري والإماراتي، لافتا إلى أنه ومن منطلق الحرص على حماية منطقتنا العربية بالشرق الأوسط لابد من التمسك بالمبادئ بسيادة الدولة ومصالح الشعب، لافتا إلى أن الزيارة جاءت لتحقيق الانفتاح الاقتصادي ما يكسر طوق الحصار الأحادي الجانب المفروض من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين.



وتابع قائلا: هذه الزيارة تأتي في وقت بالغ الحساسية والتعقيد سواء على الصعيد الإقليمي أم الدولي وذلك لما تشهده هذه الساحات من توتر على كل الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية ما يضفي على الدور السوري وعلى زيارة الرئيس الأسد الأهمية الكبرى والدور الأبرز في معالجة القضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم.