اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلا عربات عسكرية لقوات أميركية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن حاجزا للجيش يتمركز قرب قريتي قبر الصغير وقبور الغراجنة في ناحية تل تمر بالحسكة أوقف 6 عربات عسكرية للقوات الأميركية حاولت دخول القريتين وطردها خارج المنطقة. وكان أهالي قريتي رحية السودة وطامنة الرحية في ريف القامشلي الجنوبي أوقفوا بمساندة حاجز للجيش 6 آليات عسكرية للقوات الاميركية حاولت دخول قرية طامنة الرحية عبر حاجز رحية السودة وطردوها من المنطقة.



وكالات: اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلا عربات عسكرية لقوات أميركية في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.



وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن حاجزا للجيش يتمركز قرب قريتي قبر الصغير وقبور الغراجنة في ناحية تل تمر بالحسكة أوقف 6 عربات عسكرية للقوات الأميركية حاولت دخول القريتين وطردها خارج المنطقة.



وكان أهالي قريتي رحية السودة وطامنة الرحية في ريف القامشلي الجنوبي أوقفوا بمساندة حاجز للجيش 6 آليات عسكرية للقوات الاميركية حاولت دخول قرية طامنة الرحية عبر حاجز رحية السودة وطردوها من المنطقة.