أوضح وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم أن قرار طرح البرغل في صالات السورية للتجارة لبيعه بشكل مباشر على البطاقة الذكية، جاء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ به في الأسواق، إذ وصل سعر الكيلو المعبأ منه إلى 5500 ليرة، والفرط إلى 4500 ليرة. وعزا سالم، في حديث لإذاعة «ميلودي إف إم» المحلية، سبب ارتفاع أسعار المادة في الأسواق، إلى أن البرغل يتم تصنيعه من القمح اليابس المستورد وليس القمح الطري المخصص لمادة الخبز والذي يزرع في سورية، مشيرا إلى أن التجار هم من يستوردون القمح اليابس وليس الحكومة. وتحدث سالم عن وجود مخزون احتياطي من مادة القمح اليابس سيصنعون البرغل منه ويطرحونه في الصالات بشكل دائم وليس خلال شهر رمضان فقط.



وأكد سالم انه لم تتم بعد دراسة الكميات التي سيتم تخصيصها للعائلة الواحدة.



وكانت وزارة التجارة أعلنت التحضر لطرح كميات كبيرة من البرغل للبيع المباشر مع إبراز البطاقة وبسعر أقل من نشرة الأسعار في رمضان.



وكالات: أوضح وزير التجارة الداخلية السوري عمرو سالم أن قرار طرح البرغل في صالات السورية للتجارة لبيعه بشكل مباشر على البطاقة الذكية، جاء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ به في الأسواق، إذ وصل سعر الكيلو المعبأ منه إلى 5500 ليرة، والفرط إلى 4500 ليرة.



وعزا سالم، في حديث لإذاعة «ميلودي إف إم» المحلية، سبب ارتفاع أسعار المادة في الأسواق، إلى أن البرغل يتم تصنيعه من القمح اليابس المستورد وليس القمح الطري المخصص لمادة الخبز والذي يزرع في سورية، مشيرا إلى أن التجار هم من يستوردون القمح اليابس وليس الحكومة.



وتحدث سالم عن وجود مخزون احتياطي من مادة القمح اليابس سيصنعون البرغل منه ويطرحونه في الصالات بشكل دائم وليس خلال شهر رمضان فقط.



وأكد سالم انه لم تتم بعد دراسة الكميات التي سيتم تخصيصها للعائلة الواحدة.



وكانت وزارة التجارة أعلنت التحضر لطرح كميات كبيرة من البرغل للبيع المباشر مع إبراز البطاقة وبسعر أقل من نشرة الأسعار في رمضان.