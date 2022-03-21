أعلنت «المؤسسة العامة للإسكان» فتح باب الاكتتاب للمرة الثالثة للشاغلين المستحقين للسكن البديل ضمن المنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي رقم «66» لعام 2012 في محافظة دمشق.



وفتح الاكتتاب للأشخاص الذين لم يكتتبوا وللشاغلين المستحقين الواردة أسماؤهم بكتاب محافظة دمشق كل حسب فئـــة ومســــاحة السكن المحدد له، وذلك بــدءا من 28 الجاري وحتى 28 أبريل المقبل.



ويتم تقديم طلبات الاكتتاب في أحد مكاتب المصرف «العقاري» بالمزة وتسديد مبلغ الدفعة الأولى وتتم مراجعة المؤسسة بداية شهر مايو المقبل لتسلم دفتر الاكتتاب، وفق بيان المؤسسة.



ودعت المؤسسة الشاغلين المستحقين للسكن البديل المشمولين بالإعلان إلى الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم حسب الفئة التي اكتتبوا عليها خلال أيام الشهر «من بدايته حتى نهايته ضمنا» بدءا من مايو المقبل.



وأوضحت المؤسسة أنه في حال تأخر المكتتب عن تسديد 3 أقساط شهرية متتالية يعد اكتتابه ملغى حكما دون الحاجة لإنذاره أو إخطاره وتعاد له مدفوعاته مخصوما منها كل النفقات الإدارية المترتبة، مشيرة إلى هذا الإعلان يعد بمنزلة التبليغ الشخصي والإنذار النهائي.



ومنحت المؤسسة الشاغلين المستحقين المكتتبين على هذا المشروع المتأخرين عن تسديد 3 أقساط شهرية متتالية مهلة حتى 28 أبريل المقبل لتسديد الالتزامات المالية المتأخرة مع غراماتها.



والسكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلا في منطقة تنفيذ المرسوم «66»، وتم إخلاؤه منه، ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكا دون إشغال، فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.



وصدر المرسوم «66» في 2012، ونص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.