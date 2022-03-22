مبارك الخالدي



انطلقت امس عجلة تدريبات منتخباتنا الوطنية في إطار استعداداتها لخوض الاستحقاقات المقبلة، حيث دشن المنتخب الاول تدريباته في مالطا تحضيرا لمواجهة منتخب لاتفيا 25 الجاري ومالطا في 29 منه.



وكانت بعثة الأزرق قد وصلت الى مالطا واستقرت في مقر اقامتها، وقاد المدرب لافيكا التدريبات على فترتين تضمنت تدريبات خاصة بعمليات الاستشفاء وسبقتها محاضرة فنية شملت الأفكار التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، وقد تم استدعاء لاعب العربي عيسى وليد للانضمام لصفوف الأزرق.



ويستعد الأزرق لاستضافة مجموعته الآسيوية استعدادا لكأس آسيا 2023 في الصين والتي تضم منتخبات اندونيسيا ونيبال والأردن.



وفي جانب متصل، يبدأ منتخبنا الاولمبي اليوم برنامجه التدريبي في مدينة انطاليا التركية بقيادة المدرب البرازيلي باولو كامبوس ومساعده محمد الفيلكاوي، حيث وصلت بعثة الأزرق الى تركيا ظهر امس واستهلها بتدريب خفيف. ومن المقرر ان يلعب الأزرق مع منتخبات مالاوي وافغانستان وطاجيكستان.



ويستعد الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة في الكويت مايو المقبل والمشاركة في نهائيات كأس آسيا في أوزبكستان يونيو المقبل، وتضم مجموعته منتخبات استراليا والأردن والعراق.



الى ذلك أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب قائمة اللاعبين وضمت 25 لاعبا هم: علي البلوشي وعبدالهادي العنزي وبدر العجمي وعلي وليد علي وعمر المطر وثامر عناد ومكي القلاف وعمر السليم ويوسف الفجي وفهد العميري وعمر العنزي وعبدالرحمن الرشيدي وعبدالعزيز الشمري ومحمد هاني وعبدالرحمن الخضر وعلي داود وخالد وليد واحمد إسماعيل وحسين كنكوني وعبدالعزيز الحجي وضاري المرزوق وعمر المطيري ومحمد العازمي. ومن المقرر أن تبدأ تدريبات المنتخب اليوم تحضيرا لخوض الاستحقاقات المقبلة.