تبدأ في الساعة التاسعة صباح اليوم (الثلاثاء) نهائيات التراب رجال وسيدات (75 هدفا)، ضمن منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى للرماية المقامة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية يمثلون 20 دولة عربية وأجنبية منهم 60 راميا كويتيا يتنافسون في رماية الأطباق الطائرة (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات.



وخلال كلمته بافتتاح البطولة، أعرب محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر عن تشرفه وفخره بحضور حفل افتتاح فعاليات البطولة التي «تحمل اسما غاليا على الجميع» وتحظى بمشاركة أمهر رماة العالم.



وأشاد بالتنظيم المميز من قبل اللجنة المنظمة ممثلة في رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة م.دعيج العتيبي وأعضاء النادي الكويتي، متمنيا النجاح والتوفيق للرماة المشاركين في الفعاليات، كما أشاد بتطور مستوى الرماية الكويتية عالميا، اضافة الى سعادته بتمثيل صاحب السمو بافتتاح البطولة.



من جانبه، قال رئيس النادي الكويتي للرماية م.دعيج العتيبي إن الرماية الكويتية حققت مؤخرا العديد من الإنجازات، أبرزها حصول الرامي الأولمبي عبدالله الطرقي على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) فضلا عن إحراز رماة الكويت ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في بطولة كأس العالم بقبرص.



وذكر العتيبي أن نادي الرماية وضع خططا طموحة للاستعداد المبكر لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) لتحقيق أكبر عدد ممكن من بطاقات التأهل من خلال المشاركات الدولية الكبرى خلال عامي 2022 و2023.



وتضمن حفل الافتتاح الذي شهد حضور عدد من المسؤولين الرياضيين وعدد من سفراء الدول المشاركة وأعضاء الوفود استعراض طابور العرض للمنتخبات المشاركة، فضلا عن فيلم قصير تناول إنجازات النادي الكويتي محليا وخارجيا.



بدوره، أوضح أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي أن الجميع ينتظر سنويا بطولة سمو الأمير للمشاركة بها كونها مسابقة دولية غالية على الجميع وتشهد مشاركة كبيرة من رماة عرب وأجانب.



إلى ذلك، أكد نجم الكويت منصور الرشيدي أن بطولة سمو الأمير من أقوى البطولات في العالم، وبالتالي ستكون المنافسة قوية بين الجميع لحصد الميداليات.