هادي العنزي



فاز فريق كرة السلة بنادي الكويت على كاظمة 102-93 في المواجهة الأولى لنهائي «بلاي اوف» الدوري الممتاز، التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات. وفي أولى مواجهات تحديد المركزين الثالث والرابع، تغلب الجهراء على القادسية 93-84، في مباراة شهدت تألق محترف الفائز شين ريكتور بتسجيله 35 نقطة، و4 «ريباوند».



جاءت قمة الكويت وكاظمة، مثيرة وكان نجمها محترف «البرتقالي» الأميركي زاك لوفتون، ليس لتسجيله جميع نقاط فريقه الـ 21 في الربع الأول، بل لحمله فريقه على عاتقه في جميع الأشواط، وتسجيل 55 نقطة في المباراة.



وجاءت اللحظات الأخيرة للمباراة في وقتها الأصلي مثيرة، وكان كاظمة الأقرب للفوز، لكن تسديدة حمد عدنان «الثلاثية» عادلت الكفة بـ 85 نقطة في آخر ثانية للربع الأخير، لتذهب المواجهة إلى شوط إضافي، خرج منه الكويت الأكثر خبرة بفوز مهم.