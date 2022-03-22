أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها الرئيسية لرالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات بتنظيم الاتحاد الدولي للسيارات)، الذي نظمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمنطقة عريفجان. وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات انطلاق الرالي التي استمرت طوال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا، ورئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين، والرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات في شركة زين الكويت وليد الخشتي، الذي قال في كلمته بحفل انطلاق الرالي: «قبل 4 سنوات، استضافت مدينة الكويت لرياضة المحركات رالي الكويت الدولي كأول حدث عالمي يقام على هذا الصرح الرياضي البارز، وقد كانت زين في مقدمة الداعمين الرئيسيين لهذا الحدث في العام 2018، والذي لاقى أصداء عالمية واسعة وساهم في رفع الشأن الرياضي الكويتي في المحافل الرياضية العالمية».



وأضاف الخشتي: «نفخر اليوم بالتعاون مع الزملاء في النادي الدولي الكويتي للسيارات لأن نكون الشريك الرئيسي لرالي الكويت الدولي 2022، والذي عاد بعد غياب أكثر من عامين بسبب الجائحة».



وبين الخشتي: «في زين، نؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة داخل الدولة، ونقوم بترجمة هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى البلاد، ومنها هذا الرالي الذي تستضيفه البلاد رسميا ضمن الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات».