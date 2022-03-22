أعلن رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد، عن موافقة وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى، على حضور حفل ختام دورة الألعاب الرياضية للتعليم العالي الأولى والمقرر 30 الجاري في صالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدلله بمنطقة صباح السالم.



وقال المقصيد: «موافقة الموسى تعد إضافة كبيرة ودعما لأنشطة وفعاليات الاتحاد المدرسي كونه أحد الداعمين للاتحاد خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ أن تولى الحقيبة الوزارية، وهذا الأمر يمنح مجلس الإدارة واللجان العاملة مزيدا من الثقة لتنفيذ رؤية الحكومة 2035 بعودة الأنشطة الرياضية داخل المدارس بعد توقف داعم لسنوات، من خلال استراتيجية واضحة ومحددة وفقا لجدول زمني تم وضعه لفتح المجال أمام الطلبة والطلبات في كل مراحل التعليم للمشاركة وإبراز مواهبهم ودعمها، خاصة أن النسخة الأولى للدورة شهدت مشاركة كبيرة من الجامعات والكليات الخاصة في 6 ألعاب بمشاركة نحو 700 لاعب ولاعبة».



إلى ذلك، تجاوز فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موعدا في الدور قبل النهائي لدوري كرة القدم العشبي للرجال مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، فيما يلتقي فريق الجامعة الأميركية مع كلية الكويت للعلوم في مباراة نصف النهائي الثانية.



هذا، وتختتم اليوم منافسات دوري كرة القدم للصالات للنساء بإقامة مواجهتين تجمع الأولى جامعة الكويت مع التعليم التطبيقي، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا الجامعة الأسترالية والجامعة الأميركية، وفي دوري الرجال تقام 4 مواجهات مهمة، كما تقام منافسات الدور قبل النهائي لدوري كرة الطائرة للرجال، حيث يلتقي فريقا جامعة الكويت والجامعة الأميركية، والتطبيقي مع الخليج، وتتطلع الفرق الأربعة للتأهل الى المباراة النهائية.