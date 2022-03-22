هادي العنزي



اختتمت مساء أمس الأول البطولة الثالثة لمبارزة الناشئات، بمشاركة أكثر من 35 مبارزة في فئتي الايبيه والفلوريه، وحصدت مبارزات نادي الكويت وأكاديمية العربي المراكز الأولى، في البطولة التي نظمتها أكاديمية «تووش» للمبارزة. واحتكرت مبارزات نادي الكويت المراكز الثلاثة الأولى في فلوريه فوق 15 سنة. وفي منافسات الايبيه فوق 15 سنة، تمكنت سارة عبدالله من أكاديمية النادي العربي من الفوز بالمركز الأول، وجاءت شيخة العجمي ثانيا (خاص)، وحلت بالمركز الثالث بدور الرشيد (تووش)، وفاطمة العباد (العربي).



من جانبها، ذكرت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب، أن البطولة شهدت نجاحا كبيرا ساهم به أولياء أمور اللاعبات الذين حرصوا على الحضور وتشجيع جميع المبارزات.