حقق مان سيتي رباعية في مرمى ساوثمبتون (4-1) ليبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم، ورافقه إلى ذات الدور نظيره ليفربول بتغلبه على نوتنغهام فوريست من «تشامبيونشيب» 1-0، وكان تشلسي أول المتأهلين بفوزه على ميدلزبره 2-0 السبت، بالإضافة إلى كريستال بالاس الذي دك شباك إيفرتون 4-0 في ربع النهائي الأحد. وسحبت قرعة الدور نصف النهائي وأسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل بين «السيتي» وليفربول في 16 أو 17 أبريل المقبل، أي بعد أسبوع على المواجهة المرتقبة بينهما بالدوري، أما المباراة الثانية فتجمع بين كريستال بالاس وتشلسي. إلى ذلك، دخل توتنهام في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه وست هام 3-1 في دربي لندن الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ 30 من الدوري الانجليزي. وفي مباراة اخرى، فاز ليستر على ضيفه برنتفورد 2-1.



يوفنتوس ينهض



نهض يوفنتوس من كبوته القارية وبات على بعد نقطة واحدة من إنتر الثالث بعد فوزه على ساليرنيتانا 2-0 في المرحلة الـ 30 من بطولة ايطاليا لكرة القدم الاحد، والتي شهدت فوز روما بدربي العاصمة أمام لاتسيو 3-0. وفي مباراتين أخريين، سقط فينيتسيا على أرضه أمام سمبدوريا 0-2، وتعادل امبولي مع فيرونا 1-1.



دورتموند يفشل



إلى ذلك، فشل بوروسيا دورتموند في استعادة فارق النقاط الاربع مع المتصدر بايرن ميونيخ باكتفائه بنقطة واحدة من ضيفه كولن بتعادله معه 1-1 في ختام المرحلة الـ 27 من بطولة ألمانيا لكرة القدم الاحد. ورفع دورتموند رصيده الى 57 نقطة مقابل 63 لبايرن ميونيخ. وعزز ليفركوزن مركزه الثالث بعودته فائزا من فولفسبورغ 2-0، وسقط لايبزيغ في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد اينتراخت فرانكفورت.