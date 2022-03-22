وضع الأميركي تايلور فريتز حدا للبداية المثالية التي حققها الإسباني رافايل نادال في 2022 ليتوج بلقب دورة إنديان ويلز للاساتذة، فيما أكدت الپولندية إيغا شفيونتيك أنها قادمة بقوة هذا الموسم بعد لقب ثان تواليا في دورات الألف لدى السيدات. في صحراء كاليفورنيا ألحق فريتز، المصنف عشرون عالميا، الخسارة الاولى بنادال هذا العام، منهيا سلسلة من 20 فوزا تواليا، ليحقق لقبه الثاني فقط في مسيرته إثر فوزه 6-3،7-6 (7/5)، فيما أحرزت شفيونتيك لقبها الثاني هذا العام بعد دورة الدوحة بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-4،6-1.



وحرم فريتز المصنف الرابع عالميا من تحقيق لقبه الرابع هذا العام ومعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الماسترز الذي يحمله الصربي نوفاك ديوكوفيتش (37).