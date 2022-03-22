أفردت الصحافة الإسبانية صفحاتها الرياضية لمواجهة برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت في عقر دار الأخير، وبعنوان «ليلة سوداء» افتتحت صحيفة (آس) عددها الصادر أمس، مع صورة للاعبي الريال، الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس وهما يرتديان القميص الأسود الذي اختاره النادي بمناسبة مرور 120 عاما على تأسيس النادي.



من جانبها، أبرزت صحيفة ماركا في افتتاحيتها أن الميرينغي تعرض لواحدة من تلك الضربات المؤلمة، مبينة أن برشلونة هيمن على «البيرنابيو» أمام ريال مدريد الذي لم يكن على طبيعته، وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن «الريال» متصدر «الليغا» اختفى بدون بنزيمة، في إشارة لغياب المهاجم الفرنسي بسبب الإصابة. أما صحيفة «سبورت»، فافتتحت عددها الصادر أمس بصورة للاعبي برشلونة وهم يحتفلون على أرض الريال، وعنونتها «سعداء بالعودة لهزيمتكم مرة أخرى».



واحتفت الصحيفة الكتالونية بأن برشلونة أهان «الريال» على ملعبه، بعنوان «الانتصار الكبير لفريق تشافي». من جهتها، سلطت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، الضوء على عودة برشلونة، معنونة، «البرسا عاد»، وأن الاستعراض الذي قدمه في البيرنابيو مكتسحا الريال يثبت ذلك. وكتبت «الإهانة كانت هائلة»، مشيرة إلى أن برشلونة «كسر سلسلة سيئة امتدت لثلاث سنوات» في إشارة إلى أن الفريق الكتالوني لم يفز بمباراة كلاسيكو منذ الثاني من مارس 2019 .