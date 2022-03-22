احتفل فريق جازو للسباقات GR بفوزه الأول لهذا الموسم على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الجديدة، ضمن منافسات «بطولة العالم للراليات» للعام 2022، التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» FIA، إذ نجح السائق الفنلندي كالي روفانبيرا بتحقيق الفوز في الجولة الثانية من البطولة في رالي السويد، بينما أحرز زميله الفنلندي إيسابيكا لابي المركز الثالث، ليمكن فريقه من اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى منذ انضمامه في 2018 بمركزين متقدمين.



وشهد السباق الذي أقيم في المقر الجديد للرالي في مدينة أوميو السويدية، منافسة محتدمة بين سائقي الفريق الثلاثة على تحقيق الفوز، إذ كانت الطرقات غير مألوفة، وعالية السرعة، ومغطاة بالثلوج. وباعتباره أكثر السائقين فوزا بالمراكز الأولى في البطولة، كان روفانبيرا أول من يبدأ السباق على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69. ولكن ذلك لم يكن في صالحه، إذ كانت هذه الطرقات جديدة بالنسبة له، ولا تزال زلقة، ما جعل مهمته أصعب. ومع ذلك، فقد اختتم اليوم الثاني متقدما على زميله في الفريق إلفين إيفانز بفارق 8.3 ثوان.



هذا، وقد فاز روفانبيرا بالمرحلة الأولى من المراحل الأربع للسباق في اليوم الأخير، مضيفا إنجازا جديدا لتقدمه، مجتازا خط النهاية بفارق 22 ثانية، ليحقق هو ومساعده جون هالتونن الفوز الثالث لهما ضمن مسيرتيهما في بطولة العالم للراليات على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69. وبهذا الفوز، يضيف روفانبيرا 14 نقطة إلى رصيده، متصدرا بذلك بطولة السائقين.



من جهته، نافس إيسابيكا لابي بشدة في اليوم الأخير للسباق للفوز بالمركز الثاني، وأنهى السباق بفارق 8.6 ثوان فقط على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 4، ليشهد فريق جازو للسباقات نهاية أسبوع حافلة بالنجاح، وتتصدر تويوتا بطولة العالم للمصنعين بفارق 24 نقطة.



وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس شركة «تويوتا موتور كوربوريشن»: «أتوجه بالتهنئة لكالي وجون على هذا الفوز، وأود أن أشكرهم على تحقيق أول انتصار لمركبة تويوتا GR يارس رالي1 الجديدة. بعد رالي مونتي كارلو، باشر الفريق مهمته بشكل فوري، وأجرى اختباراته على الثلوج استعداداً لهذا الرالي. واستطعنا الحصول على بيانات ثمينة حول كيفية تحسين نظام الهايبرد الكهربائي من خلال قيادة المركبات في ظروف القيادة الصعبة. وآمل أن نستفيد من هذه التجربة بشكل فعال ليس فقط بهدف الفوز في العام المقبل، بل أيضا من أجل دعم الموردين بالبيانات، ونتمكن من مواصلة المنافسة في رياضات سباقات السيارات، وذلك بالتزامن مع جهودنا المستمرة نحو تحقيق الحياد الكربوني. كما أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع المتابعين على دعمهم المستمر لنا طوال الموسم وحتى الجولة الأخيرة في رالي اليابان».



ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة لبطولة العالم للراليات في كرواتيا خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وستجري منافساتها على الطرقات الإسفلتية في محيط العاصمة زغرب.