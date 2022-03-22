ضرب برشلونة بقوة بإلحاقه هزيمة مدوية بغريمه التقليدي ريال مدريد 4-0 على ملعب الأخير سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية في المرحلة الـ 29 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



وبهذه النتيجة صعد برشلونة الى المركز الثالث برصيد 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الفائز على رايو فايكانو 1-0 السبت. تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (29) والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو (38) بكرتين رأسيتين وتمريرتين من الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.



وحسم الفريق الكاتالوني النتيجة في صالحه بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني عندما أضاف فيران توريس الثالث (49)، وأوباميانغ الرابع والثاني الشخصي له (53).



والفوز هو الأول لبرشلونة على غريمه التقليدي بعد 5 هزائم تواليا أمامه، وذلك في أول «كلاسيكو» في الدوري لمدربه الجديد وأسطورته تشافي هرنانديز الذي تسلم تدريبه في نوفمبر الماضي.



وهو اللقاء الثالث بين ريال وبرشلونة هذا الموسم، فكان الفوز من نصيب نادي العاصمة في المرتين السابقتين، في «كامب نو» 2-1 في المرحلة العاشرة في 24 أكتوبر، و3-2 في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة في 22 يناير.



ووضع برشلونة حدا لتفوق ريال الذي كان فاز في المواجهات الـ 5 الأخيرة بينهما، ليعادل سلسلة مدرب الأخير بيب غوارديولا (2008-2011)، في حين توقف مسعاه في الاقتراب من الرقم القياسي مع 7 انتصارات حققها نادي العاصمة بين عامي 1962 و1965.



وسقط ريال في حصنه ملعب «سانتياغو برنابيو» حيث تعرض لخسارته الأولى هذا الموسم حاصدا 34 نقطة من أصل 45 ممكنة من 10 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة.



من ناحيته، لم يذق برشلونة طعم الخسارة منذ 4 ديسمبر الماضي، حيث سقط على أرضه أمام ريال بيتيس 0-1 في المرحلة الـ 16، محققا سلسلة من 9 انتصارات مقابل 4 تعادلات وواصل احتفاظه بسجله خاليا من الخسارة في عام 2022.



وأقر المدرب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بتحمل مسؤولية الخسارة الفادحة التي تكبدها فريقه، وقال: «تشكيلتي لم تكن جيدة، الأمور لم تسر كما يجب ولا أجد أي مشكلة في تحمل مسؤولية الخسارة الفادحة، لقد لعبنا بطريقة سيئة ولم أجهز الفريق كما يجب، في بعض الأحيان نفشل، هكذا هي الأمور».



في المقابل أعرب مدرب برشلونة وأسطورته تشافي هرنانديز عن سعادته بالفوز الساحق، وقال: «نحن سعداء جدا كأي مناصر لبرشلونة، وهذا الفوز تستطيع تغيير ديناميكية الحاضر والمستقبل، لقد اظهرنا شخصية وكبرياء كبيرين خلال المباراة. إلى ذلك، واصل إشبيلية الوصيف نزيف النقاط وأهدر نقطتين ثمينتين على أرضه بتعادله السلبي مع ريال سوسييداد، فيما فاز قادش على فياريال 1-0، وتعادل سيلتا فيغو مع ضيفه ريال بيتيس 0-0، فيما تغلب إسبانيول على ضيفه ريال مايوركا 1-0.