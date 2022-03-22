٭ أول مرة يسجل برشلونة هدفين في الشوط الأول أمام مدريد في سانتياجو بيرنابيو منذ 21 نوفمبر 2015.



٭ بات تشافي هيرنانديز أول مدرب يفوز بأول كلاسيكو له في«الليغا» بفارق 4 أهداف أو أكثر منذ هيلينيو هيريرا في 26 أكتوبر 1958 (4-0 أيضا) وفي هذا الموسم توج برشلونة بالدوري.



٭ هدف أوباميانغ الأول جعله أول لاعب في القرن الـ 21 يسجل في 5 مباريات متتالية أمام ريال مدريد في جميع المسابقات مع برشلونة وبوروسيا دورتموند.



٭ تلقى ريال مدريد 4 أهداف في ملعبه في الليغا لأول مرة منذ نوفمبر 2015 والذي كان أمام برشلونة أيضا.



٭ واصل رونالد أراوخو تخصصه في المباريات الكبيرة، حيث سجل آخر 3 أهداف له في الليغا مع برشلونة ضد إشبيلية في 21 ديسمبر وضد أتلتيكو مدريد في 6 فبراير وأخيرا ضد ريال مدريد في 20 مارس.



٭ اقتنص عثمان ديمبيلي صدارة صناع الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى في عام 2022 بصناعته لهدفين أمام ريال مدريد رفعا رصيده إلى 7 ومتفوقا على ليونيل ميسي أسطورة البلوغرانا ونجم باريس سان جيرمان حاليا وبنجامين بوريجو لاعب ستاد رين ولكل منهما 6 تمريرات حاسمة، كما صنع ديمبيلي 14 هدفا في مسيرته لأوباميانغ الذي زامله سابقا في دورتموند ليكون أكثر من أي زميل آخر في مسيرته.