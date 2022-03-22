

أكد رئيس اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الأوقاف الفقهية د.خالد المذكور انطلاق أعمال المنتدى العاشر (عن بُعد) الثلاثاء، برعاية كريمة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري بمقر الأمانة العامة للأوقاف بالدسمة.



وبين د.المذكور أن منتدى قضايا الوقف الفقهية هو أحد أهم مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف بموجب قرارات مؤتمر وزراء أوقاف الدول الإسلامية الذي عقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 1997.



وأفاد المذكور بأن المنتدى العاشر يأتي من قناعة مفادها أن للوقف مفهوما وتجربة وإمكانات تنموية عالية تؤهله للمساهمة الفاعلة في إدارة حاضر المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، ومجابهة التحديات التي تواجهها المجتمعات على مر العصور المختلفة، مؤكدا أنه تم اختيار موضوعات المنتدى الثلاثة هذه القناعة، وهذه الموضوعات هي: قواعد تفسير شرط الواقف ووقف الثروة الزراعية، ووقف الأموال المشبوهة والمكتسبة بطرق غير مشروعة.



وأوضح د.المذكور أنه تم اعتماد البرنامج العلمي للمنتدى العاشر على مدى يومين بهدف تكثيف النقاش حول المواضيع المطروحة للمنتدى، وتقوية الجسور بين الفكر المعاصر للمجتمعات والوقف، ومحاولة إثراء المكتبة الإسلامية ببعض موضوعات الوقف المتخصصة التي تساهم في تطوير الأوقاف، بهدف تفعيل دورها لتحقيق الأهداف التي وقفت من أجلها.



الجدير بالذكر أن مشاركات المنتدى ستكون وفق النظام الافتراضي مما يساهم في مشاركة عدد أكبر من العلماء والباحثين المختصين في مجال الوقف، وغيرها من المجالات التي تساهم في إثراء النقاش حول أعمال المنتدى والمواضيع المطروحة فيه.



وفي الختام، تقدم د.المذكور بالشكر إلى جميع الجهات المشاركة في تنظيم أعمال المنتدى العاشر، وجميع العلماء الأجلاء والباحثين والفقهاء الذين لبوا الدعوة وشاركوا في هذا المنتدى، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.