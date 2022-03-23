آلاء خليفة



أكد نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية ورئيس اللجنة المنظمة لـ«ملتقى الكويت القانوني» د.يوسف العلي، أن الملتقى المزمع عقده في مبنى الكلية خلال الفترة من 29-30 مارس الجاري والمقام تحت رعاية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي يتضمن عرض تجارب وتطبيقات وممارسات قانونية يمكن لجميع المشاركين في الملتقى حضورها (والدعوة عامة).



وأشار العلي إلى أنه يشارك في الملتقى 43 محاضرا وعشرات العارضين، حيث يشمل الملتقى أربعة فروع متمثلة في الحوارات الثقافية، وملتقى الخبرات، وورش عمل، بالاضافة إلى معرض الملتقى.



وأفاد العلي بأن الملتقى يتضمن تقديم ستة حوارات ثقافية يشارك فيها 18 محاضرا من عدة دول، ويعرض كل منهم نموذجا أو تجربة ناجحة، مشيرا إلى أن تلك الحوارات تشمل إصلاح وتطوير النظم القانونية، والأدلة الجنائية والطب الشرعي، والقضاء الافتراضي، بالاضافة إلى حماية المعلومات في مرفق القضاء وتطوير الخدمات القانونية.



وأوضح العلي أن الكلية تقوم بتنظيم هذا الملتقى ايمانا منها بدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي وانطلاقا من استراتيجيتها.