تحت رعاية عميد كلية التربية بجامعة الكويت د.فايز الظفيري أقامت اللجنة الثقافية والاجتماعية في كلية التربية بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية محاضرة بعنوان الإشاعة الإلكترونية والمعلومات المزيفة والطرق التربوية في التعامل معها، والتي قدمها د.حسين فولاذ من قسم علوم المكتبات والمعلومات - كلية التربية الأساسية.



بداية رحب القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت أ.د.الظفيري بالطلبة المشاركين في هذه المحاضرة، مبينا أهمية التوعية عن الإشاعة الإلكترونية والتخفيف من آثارها وكيفية معالجتها من خلال عرض الأفكار والطرق التي تحد من انتشارها بطريقة إيجابية، مشيرا إلى أن أحد أسباب انتشار الإشاعة الإلكترونية هي قلة وعي المتلقي فيجب عليه معرفة طرق التصدي لها.



وبدوره، استعرض د.حسين فولاذ عدة نماذج من الإشاعة الإلكترونية والمعلومات المزيفة وطرق مكافحتها من خلال محاضرته والتعامل معها، موضحا أهم النقاط لردع الإشاعة الإلكترونية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي الختام شكر رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية د.عبدالله الفيلكاوي على الجهود المبذولة، وشكر د.حسين فولاذ لتلبية الدعوة، موضحا مدى أهمية الدور التربوي للتحقق من المعلومات غير الصحيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والطرق المثلى للتعامل مع الإشاعة الإلكترونية، وتم تكريم الضيوف والمشاركين في الفعالية.