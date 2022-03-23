ثامر السليم



أكد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة في جامعة الكويت د. محمد الملا، أن مكتبة كلية التربية تعتبر احدى اهم المكتبات الجامعية التي تشهدها مدينة صباح السالم الجامعية، مشيرا إلى أنها قدمت نموذجا حيا لخدمة المستفيدين من منتسبي جامعة الكويت، أو زائريها.



وأشار الملا خلال افتتاح مكتبة كلية التربية في المبنى الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية امس، إلى أن المكتبة عملت على تعزيز خدماتها المتمثلة بتوفير قواعد البيانات، وجميع مصادر المعلومات الحديثة، وما تبعه ذلك من مساهمة فعالة في إثراء قدرات روادها من ثقافة، ومعرفة، وعلم راسخ، وتنفيذ ما خلصت إليه الغايات الرئيسة لمحاور لخطة الاستراتيجية لجامعة الكويت (2018-2022).



بدوره، قال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د. محمد الظفيري، إن مكتبة كلية التربية تعد أكثر المكتبات من اثرى المكتبات في الجامعة لما تحتوي عليه من مصادر ومراجع التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس والطلبة.



من جانبه، أكد مدير إدارة المكتبات الجامعية في جامعة الكويت د. سيد علي حمزة، أن مكتبة كلية التربية تقدم العديد من الخدمات ابرزها البحث الآلي، مبينا أنها تخدم كليتي التربية والآداب، فضلا عن توفير غرف دراسية يستفيد منها الطلبة للمطالعة.



وكشف عن توفير آلية البحث عبر الاتصال في شبكة المكتبة من داخل حرم الكلية والبحث عن أي معلومة أو مرجع أو مصدر.



وتابع حمزة أن أوقات العمل في مكتبة كلية التربية من الساعة الثامنة حتى الثانية ظهرا، ولكن بعد عيد الفطر فإنها تفتح من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء، مضيفا أنها وفرت خدمة المكتبة البريطانية من خلال طلب قواعد بيانات أو مراجع غير متوافرة في مكتبات جامعة الكويت يتم التواصل مع المكتبة البريطانية، لافتا إلى أن هذه الخدمة مخصصة لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.



وأعلن حمزة عن افتتاح مكتبة كلية العلوم الثلاثاء 29 الجاري.