إيمانا من جامعة الكويت بأهمية النشر الإلكتروني للبحوث العلمية التي تصدرها مجلات مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، ومواكبة للتطور الهائل في ثورة المعلومات ذكر نائب مدير الجامعة للأبحاث ورئيس مجلس النشر العلمي د.رشيد حمد العنزي أن الهدف من النشر الإلكتروني للبحوث العلمية هو إتاحة الشكل الرقمي لقطاع واسع من الباحثين والأكاديميين حول العالم، وقد تعاقد مجلس النشر العلمي مع شركة دار المنظومة في المملكة العربية السعودية، وهي تعد من أهم وأكبر قواعد المعلومات في الوطن العربي، كذلك مع شركة إبسكو الأميركية (Ebsco) التي تعتبر أشهر قاعدة معلومات عالمية، واللتين تسوقان أبحاث المجلات العلمية على نطاق واسع بين الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية.



وأضاف د العنزي أن انضمام المجلات العلمية بجامعة الكويت لهاتين القاعدتين هي خطوة فتحت الأبواب لإدراج الدراسات العلمية المنشورة في مجلات مجلس النشر العلمي على قواعد معلومات رقمية، وأضحت فيه مصدرا مرجعيا ضخما يوفر ربطا إلكترونيا يتيح الوصول للأبحاث والدراسات لإفادة الأساتذة والباحثين والدارسين.



وأشار الى انه في خلال ثمانية أعوام -من العام الجامعي 2013/2014 وحتى العام الجامعي 2020/2021 ـ تم تحميل 1302127 بحثا ودراسة من مجلات مجلس النشر العلمي (مليون و302 ألف و127 بحثا)، وهو رقم فاق حجم التوقعات، ولا شك أنه مؤشر بالغ على ما وصلت إليه مكانة هذه المجلات من تزايد الاهتمام، وتعاظم درجة الإقبال عليها بما يؤكد ثقة القارئ بها، وحرص المجلس على إبراز دور جامعة الكويت وإسهامها في رفد الساحة العلمية بالبحوث الجادة والدراسات العميقة لرسم صورة واضحة عن مكانة النشر العلمي في جامعة الكويت، وهي مكانة نالت الاحترام والتقدير، ولا شك أن ذلك مبعث فخر واعتزاز.