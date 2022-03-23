تحت رعاية وحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد علي الملا وبحضور مساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد الظفيري تم افتتاح مكتبة كلية التربية بالمبنى الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية، وذلك استكمالا لدور المكتبات الجامعية في خدمة أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا وطلبة المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والباحثين والمختصين في مجال التربية والآداب وتوفير المراجع والرسائل الجامعية للمستفيدين.



وذكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد علي الملا أن مكتبة كلية التربية قدمت عبر تاريخها نموذجا حيا لخدمة المستفيدين من منتسبي جامعة الكويت وزائريها، وعمدت إلى تعزيز خدماتها المتمثلة بتوفير قواعد البيانات، ومصادر المعلومات الحديثة كافة وما تبعه ذلك من مساهمة فعالة في إثراء قدرات روادها بالثقافة، والمعرفة، والعلم الراسخ، وإلى تنفيذ ما خلصت إليه الغايات الرئيسة لمحاور الخطة الإستراتيجية لجامعة الكويت (2018-2022) وتوجهاتها المتمثلة بمحورين: محور الجودة المتضمن تحقيق منظومة إدارية ومالية وتقنية ذات جودة عالية داعمة لعملية التطوير في الجامعة، عبر تحسين جودة النظم الإدارية والمالية والخدمية لتحقيق معايير الجودة العالمية ورضا المستفيدين وتوفير الخدمات التدريبية والاستشارية عالية الجودة والتي تساهم في التنمية المعرفية والمهنية لأفراد ومؤسسات المجتمع، ومحور الابتكار المتضمن توفير البيئة المحفزة للإبداع والابتكار لجميع منتسبي الجامعة وجعلها مؤسسة منتجة للمشاريع الابتكارية التي تحقق التطور والريادة.



وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل الجهود التي بذلت من الجهات الجامعية كافة والتي لم تأل جهدا في تدشين هذا الصرح الجامعي، وتوجه بالشكر لمساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات الأستاذ الدكتور محمد دهيم الظفيري، ومدير إدارة المكتبات الجامعية د.سيد علي حمزة وزملائه من رؤساء الأقسام، وموظفي الإدارة على كل ما قدموه من سعي بناء، وجهود متميزة كان لها الأثر في رفعة جامعة الكويت وتنفيذ رؤيتها وتطلعاتها.



ومن جانبه، أعرب مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد دهيم الظفيري عن سعادته بافتتاح مكتبة كلية التربية بجامعة الكويت، مؤكدا أن كلية التربية تعد من أكبر الكليات الجامعية والتي تهتم بها إدارة المكتبات بوجه خاص، ويأتي ذلك بعد الانتقال لحرم مدينة صباح السالم الجامعية، وتعد المكتبة أهم العناصر الرئيسية التي تدعم العملية التعليمية سواء لأعضاء هيئة التدريس أو للطلبة والطالبات مبينا حرصهم على السير في خطة افتتاح المكتبات بأسرع فترة ممكنة.



وأشار د.الظفيري إلى خطة افتتاح المكتبات والتي انطلقت من افتتاح مكتبة كلية التربية ويليها الأسبوع القادم افتتاح مكتبة كلية العلوم ثم مكتبة كلية الهندسة ثم بقية الكليات، مؤكدا حرصهم على توفير جميع الخدمات الأكاديمية المساندة من مراجع ورسائل الدكتوراه والماجستير وجميع ما يحتاجه الباحثون لجميع التخصصات، كذلك خدمة التصوير والمراجع المتصلة بالجانب الأكاديمي.



من جهته، أشار مدير إدارة المكتبات د.سيد علي حمزة إلى أن مكتبة كلية التربية تعتبر مرجعية وتشمل أهم المراجع والمصادر والرسائل الجامعية في تخصص التربية والآداب، وتقدم هذه المكتبة الخدمة المرجعية والمقصود بها إرشاد المستفيد إلى كيفية الحصول على المعلومات والبحث في قواعد المعلومات والبحث في المصادر الورقية فضلا عن خدمة التصوير حيث لا تتوافر خدمة الاستعارة لأن المجموعة الموجودة مرجعية.



وبين أن ساعات العمل في المكتبة ستبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 2:30 ظهرا من الأحد إلى الخميس، مشيرا إلى أن هذه المواعيد ستتغير بعد عيد الفطر السعيد لتصبح من الساعة 8 صباحا إلى 9 مساء من الأحد إلى الخميس.