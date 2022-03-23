تقدم نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منصور السرهيد بالتهاني والتبريكات لزملائه بقسم القانون في كلية الدراسات التجارية بمناسبة حصول القسم على الاعتماد الأكاديمي من أكاديمية باريس.



وثمن السرهيد لعمادة الكلية بقيادة عميدها د.أحمد الحنيان ومساعد العميد للشؤون الأكاديمية د.فيصل الحماد ورئيسة قسم القانون د.إقبال القلاف ومدير إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالهيئة د.سعاد الشبو ورئيس لجنة الاعتماد الأكاديمي بقسم القانون د.محمد الكندري والفريق المساند له باللجنة لجهودهم التي أثمرت هذا الإنجاز المتميز، معتبرا أن هذه الخطوة بداية الطريق لتطبيق برنامج البكالوريوس.



وأهاب السرهيد بباقي الأقسام العلمية سواء بكلية الدراسات التجارية أو بكليات الهيئة ممن تمنح درجة الدبلوم الاجتهاد للحصول على الاعتماد الأكاديمي وتطبيق نظام البكالوريوس.