هدفنا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.. وتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع

2021 شهد تسهيل عمل اشتراكات سنوية لمواقف السيارات عبر موقع الشركة الإلكتروني

تدشين أكبر موقف سيارات في منطقة دسمان.. وتوسيع شريحة المستفيدين من هذه المواقف

إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 5.8% خلال عام 2021 ليبلغ 12.02 مليون دينار



عقدت شركة إدارة المرافق العمومية جمعيتها العادية للسنة 38، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.محمد العبدالجادر، وحضور الرئيس التنفيذي بالتكليف م.صالح العثمان، وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وممثل ديوان المحاسبة.



وقد اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة، تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 بالتعاون مع مكتب رودل للمحاسبة، حيث أقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



تحسين جودة الخدمات



وفي هذا السياق، أكد العبدالجادر حرص شركة المرافق العمومية على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يعود بالنفع على الصالح العام وتلبية حاجة المجتمع، حيث استعرض أبرز إنجازات الشركة خلال عام 2021، رغم المصاعب الخاصة بجائحة «كورونا».



وأوضح، بالقــــول: «استمرت الشركة في أعمالهـــا التشغيليـــة والخدمية، وكان من ثماره زيادة نسبة إشغال المدن العمالية كافة على الرغم من عدم توافر البنية التحتية، خاصة تمديد خطوط المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق، إلى جانب البدء بتشغيل المرافق التخزينية في ميناء عبدالله بعد الحصول على التراخيص القانونية ومن أهمها إضافة نشاط التخزين إلى أعمال الشركة».



وأضاف: «كذلك تم إدخال المنظومة الإلكترونية وتحديث الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك بهدف تسهيل الخدمة للمشتركين والمواطنين والعملاء، علاوة على استحداث آلية الدفع لمشتركي المواقف عن طريق الكي نت».



وتابع بالقول: «شهد العام المنصرم تسهيل عمل اشتراكات سنوية لمواقف السيارات من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتشغيل أكبر موقف سيارات (موقف دسمان) مع توسيع شريحة المستفيدين من هذه المواقف، إضافة إلى مضاعفة حقوق المساهمين خلال 4 سنوات بنسبة 100%، وتحسين أداء الشركة في متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة».



وأشار العبدالجادر إلى أن إجمالي الموجودات لشركة إدارة المرافق العمومية ارتفع خلال عام 2021 بمعدل يصل إلى 13.07%، فيما واصل إجمالي حقوق الملكية الارتفاع بمعدل نمو 17.36% عام 2021.



وأضاف ان إجمالي الإيرادات بلغت 12.02 مليون دينار عن 2021، مقابل 11.36 مليون دينار في 2020، بمعدل نمو 5.803%، فيما بلغ صافي الربح للشركة 6.62 ملايين دينار عن 2021 بمعدل نمو 18.13%، مقابل 5.6 ملايين دينار خلال 2020، بينما بلغت ربحية السهم 5.521 دنانير عن 2021 مقارنة بعام 2020 الذي حقق 4.674 دنانير، بنمو 22.55%.



يذكر أن شركة إدارة المرافق العمومية هي شركة مساهمة كويتية مقفلة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار بغرض تنويع الاستثمار داخل الكويت من خلال إدارة وصيانة بعض المباني الخدمية والمجمعات التجارية ومدن العزاب السكنية ومواقف السيارات متعددة الأدوار والسطحية إلى جانب الساحات والميادين التاريخية بعد تطويرها.