عقد بنك الخليج اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والستين أمس، والتي عقدت بنسبة حضور 85.5%، حيث أقرت توزيع أرباح بنسبة 7% نقدا و5% منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.



وبعد انقضاء الجمعية العامة العادية، عقد بنك الخليج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأربعين، والتي وافقت على تعديل النظام الأساسي للبنك، بما يسمح له بتوزيع أرباح نصف سنوية مستقبلا، كما تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماعين.



في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي، في كلمته أمام الجمعية العامة «على الرغم من التحديات والأوقات الصعبة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي والمحلي خلال أزمة كورونا، تمكن الخليج من مواجهتها وتحقيق عام جديد من الإنجازات، حيث أثبتنا خلال 2021 قدرتنا على التكيف مع تحديات الجائحة، ومواصلة التفوق في خدمة عملائنا وموظفينا ومجتمعنا».



وأشار إلى أن الأرباح الصافية للبنك قفزت بنسبة 46% إلى 42 مليون دينار في عام 2021، إذ ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40% إلى 14 فلسا، مشيرا إلى أن قرار البنك بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، يأتي للمرة الأولى منذ عام 2014.



وأشار إلى أن بنك الخليج حرص على تفعيل قرار بنك الكويت المركزي الذي سمح من خلاله للبنوك التي تتمتع بأوضاع مالية جيدة بتوزيع أرباح نصف سنوية، وذلك من خلال الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للبنك بما يسمح له بالتوزيعات النصفية في المستقبل.



وبين أن ذلك يتطلب موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الدراسة الفنية التي يقدمها البنك لأثر التوزيعات على مؤشرات المالية، على أن تمر بالإجراءات نفسها التي تطبق على التوزيعات السنوية المعمول بها، من توصية مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية عليها.



شركة استثمارية



وحول موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي بما يسمح للبنك بتأسيس شركات جديدة، قال بودي إن هذا الإجراء ضروري للمضي قدما في تأسيس شركة استثمارية، لتكون بمنزلة الذراع الاستثمارية للبنك في إدارة أصول العملاء، مبينا أن البنك يترقب موافقة الجهات الرقابية على إطلاق الشركة.



وأشار إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نجحا في وضع البنك على المسار الصحيح وتحقيق المزيد من النجاحات في تطبيق استراتيجية البنك لعام 2025، ليرسخ بذلك مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، من خلال السعي المتواصل إلى تزويد العملاء بخدمات حديثة وبسيطة ومبتكرة.



قوة وثبات



من جانبه، قام الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر بعرض المؤشرات المالية الرئيسية لأداء بنك الخليج خلال سنة 2021، حيث قال إن «الخليج» حافظ على قوته وثباته أمام التحديات، ما يعكس قدرته على التحمل والاستمرار والتزامه في دعم المساهمين والعملاء برغم الظروف الصعبة.



وأضاف «ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40% إلى 14 فلسا والتوصية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 7 فلوس للسهم تمثل نسبة توزيع تبلغ 50% على الأقل للسنة السابعة على التوالي وأسهم منحة بمقدار 5%، كما وصل إجمالي قروض العملاء إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 حيث بلغ 4.8 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 454 مليون دينار أو بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2020، وجاء هذا النمو من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات».



قدرات تنافسية



واستطرد ضاهر: لقد ركز البنك خلال عام 2021 على جذب المزيد من العملاء الجدد مما ساهم في تنمية أصوله، حيث واصلنا تطوير منصاتنا الرقمية لزيادة قدرات البنك التنافسية، التي تمكنه من المنافسة بقوة في القطاع المصرفي، كما قمنا بتطوير وتعزيز منتجاتنا وخدماتنا مع التركيز بشكل أساسي على الخدمات الرقمية.



وتابع: نفتخر بتضمين بعض العناصر الرقمية في عملية فتح الحسابات المصرفية، حيث أصبح بإمكان عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فتح الحسابات عبر الانترنت، والتقدم بطلب الحصول على مجموعة من الخدمات التي يقدمها البنك لأصحاب الأعمال، والبطاقات وحلول التمويل. إضافة إلى ذلك، ساهمت إستراتيجيتنا للتحول الرقمي في مساعدة الشركات على المنافسة بشكل أفضل في بيئة اقتصادية سريعة التغير استجابة للتطورات التكنولوجية.



حقبة جديدة



واسـتـطـرد: نـواصـل الاستثمار بشكل كبير في توفير تجربة استثنائية للعملاء، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن فتح حسابات مصرفية بأقل من دقيقة، ما يمثل حقبة جديدة من الخدمات المصرفية الرقمية تعد أسهل وأسرع عملية لفتح الحسابات المصرفية في الكويت، كما نواصل استثمارنا في قدراتنا الرقمية لإنشاء مشاركة استثنائية عبر جميع وسائل التواصل طوال مدة تعامل العميل مع البنك مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية.



وأشار إلى ان البنك أعلن في بداية عام 2021 عن تغيير مهم لسحوبات حساب الدانة، فبالإضافة إلى الجائزة السنوية الكبرى البالغة قيمتها 1.5 مليون دينار، تمت زيادة جائزة السحب نصف السنوي لتصبح الآن مليون دينار، مما يجعل حساب الدانة لبنك الخليج واحدا من أكثر حسابات التوفير المربحة في ذلك العام.



وأشار إلى أن شبكة فروع البنك تعد من بين الأكبر في الكويت، وبعد افتتاح فرعنا الجديد في مطار الكويت الدولي يكون عدد فروعنا التي تغطي مختلف مناطق الكويت قد وصل إلى 53 فرعا.



3 عوامل تدعم نجاح إستراتيجية 2025



قال بودي أنه في سبيل ضمان استمرار نجاح استراتيجية 2025، وضع بنك الخليج الأسس التي تساهم في تطوير ثقافة قائمة على جودة الأداء، وتوفير حلول تقنية جديدة، وتبني ممارسات عالمية لإدارة المخاطر، من خلال قيمنا الأساسية التي تستند إلى ما يلي:



1 ـ التصميم على تقديم أفضل الخدمات وأسهل الحلول للعملاء.



2 ـ تشجيع «موظفينا» على مواصلة التميز في خدمة العملاء.



3 ـ توفير تجربة مصرفية ممتعة من خلال تقديم حلول بسيطة وفعالة ومتطورة.



شكر وتقدير



قال بودي: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على رؤيتهم وقيادتهم الحكيمة». وتابع «كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى البنك المركزي وأسواق المال على جهودهما ودعمهما المتواصل للقطاع المصرفي، كما أعرب عن تقديري لجميع عملائنا وشركائنا ومساهمينا على دعمهم طوال عام 2021، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين على مساهمتهم بنجاح البنك».