قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع، جيريمي وير، إن سوق النفط خسرت بالفعل 2 إلى 2.5 مليون طن تقريبا من النفط الروسي، مضيفا أن شحا في المعروض بسوق الديزل سيكون من الصعب على أميركا اللاتينية وأفريقيا بشكل خاص أن تتحمله.



وأبلغ وير قمة «فايننشتال تايمز» العالمية للسلع الأولية، أن هناك نقصا في المعروض من الخام يبلغ حوالي مليون برميل يوميا، ونقصا قدره مليون برميل يوميا في المنتجات النفطية، وربما أكثر من ذلك قليلا.



وأضاف أن سوق الديزل تعاني شحا شديدا يمكن لأوروبا أن تتحمل تكلفته، لكنه سيكون صعبا على أفريقيا التي تعتمد بشدة على الديزل لتوليد الكهرباء.