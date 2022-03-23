تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بعد ارتفاعها في بداية التداولات وسط مخاوف بشأن الإمدادات في الأسواق بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم الحوثي على منشأة نفطية سعودية.



وبعد أن ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.23% إلى 118.18 دولارا للبرميل في بداية التداولات، هبطت بنحو 1.4% إلى 114دولارا للبرميل.



وتراجعت أيضا العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 1.82% لتصل إلى 107.8 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت في بداية تداولات أمس بنسبة 2.13% إلى 112.31 دولارا للبرميل.



وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول اول من أمس مرتفعة 7.69 دولارات، أو 7.12%، لتسجل عند التسوية 115.62 دولارا للبرميل.



وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولارات، أو 7.09%، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولارا للبرميل.



وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة اجتماعات بقمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.



وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا تشمل تجميد أصول بنكها المركزي.