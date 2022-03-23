جمدت كل من إيطاليا وهولندا أرصدة روسية بقيمة 1.2 مليار يورو، حيث قالت وزارة المالية الهولندية أمس، في خطاب للبرلمان، إنها جمدت أصولا ومعاملات روسية بقيمة 392 مليون يورو (431.24 مليون دولار) حتى 21 مارس، وفق ما نقلته «رويترز».



وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، إن بلاده جمدت أصولا بنحو 850 مليون يورو تعود ملكيتها لأثرياء من النخبة الروسية الحاكمة تتمثل في يخوت وشقق وحسابات مصرفية في فرنسا في أعقاب غزو أوكرانيا.



ويعني تجميد الممتلكات من الناحية العملية أنه لم يعد بإمكان أصحابها «استخدامها أو بيعها أو استثمارها». إلا أن مصادرتها لا تعني في المقابل أن تصبح مملوكة للدولة، أو أن تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، إذ إن مصادرة الأصول تتطلب وجود جريمة جنائية.



ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية، ردت عليها روسيا بعقوبات مضادة.