علاء مجيد



استمر المستثمرون الكويتيون في ضخ المزيد استثماراتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر فبراير من العام الحالي، حيث بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق ابوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال فبراير الماضي نحو 6.98 ملايين درهم، ما يعادل (580 ألف دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 39.06 مليون درهم، (ما يعادل 3.23 مليون دينار)، وعمليات بيع بلغت قيمتها 32.07 مليون درهم (ما يعادل 2.65 مليون دينار).



وخلال الشهريين الماضيين منذ بداية العام حتى الآن جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق ابوظبي للأوراق المالية بنحو 104.87 مليون درهم (ما يعادل 8.67 مليون دينار)، وعمليات البيع بقيمة 86.03 مليون درهم اماراتي، (ما يعادل 7.11 مليون دينار)، ليكون صافي التعاملات الشرائية منذ بداية العام 18.84 مليون درهم (ما يعادل 1.56 مليون دينار).



وجاءت هذه المشتريات متماشية مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية قوية، حيث ارتفع بنسبة 7.06% خلال شهر فبراير، ليسجل مستوى 9319 نقطة مقابل 8704 نقطة بنهاية شهر يناير 2022.



وخلال شهر فبراير بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 1.705 تريليون درهم مع نهاية تعاملات الشهر، مقابل نحو 1.566 ترليون درهم في نهاية تعاملات شهر يناير الماضي، بمكاسب 139 مليار درهم.



أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال فبراير الماضي تقدر بنحو 537.69 مليون درهم (ما يعادل 44.47 مليون دينار) وعمليات بيع بقيمة 314.20 مليون درهم (ما يعادل 25.98 مليون دينار) لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر بقيمة 223.48 مليون درهم (ما يعادل 18.48 مليون دينار).



وخلال الشهرين الماضيين ومنذ بداية العام نجد أن الخليجيين حققوا صافي شراء بلغ 181.85 مليون درهم (ما يعادل 15.04 مليون دينار) من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها 946.13 مليون درهم (ما يعادل 78.25 مليون دينار كويتي) وعمليات بيع بلغت قيمتها 764.28 مليون درهم (ما يعادل 63.21 مليون دينار).