أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين، وفق ضوابط ومعايير محددة.



وقال السديس في بيان صحافي أمس: «نزف البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق ضوابط ومعايير محددة، وستتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبا». وأوضح أن إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين ستكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اقتداء بسنة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). وحددت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين في وقت سابق مواقع المصلين لتكون في التوسعة السعودية الثالثة بجميع أدوارها وتوسعة الملك فهد بجميع أدوارها وجميع ساحات المسجد الحرام، مؤكدة على المصلين الالتزام وارتداء الكمامة.



وأشارت إلى تخصيص مواقع خاصة للمعتمرين لأداء نسك الطواف وصلاة ركعتي سنة الطواف حيث اعتمدت صحن المطاف والدور الأرضي للطائفين، وقبو المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول لصلاة ركعتي سنة الطواف.