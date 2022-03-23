قالت وزارة الخارجية اليابانية إنها استدعت السفير الروسي لدى طوكيو بعد قرار موسكو تعليق محادثات السلام على خلفية فرض اليابان عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.



وانسحبت روسيا من محادثات بشأن إبرام معاهدة سلام مع اليابان، وجمدت المشروعات الاقتصادية المشتركة المتعلقة بجزر الكوريل المتنازع عليها بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو على أوكرانيا، مما أثار رد فعل غاضبا من اليابان. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان مساء أول من أمس «في ظل الظروف الحالية لا تعتزم روسيا مواصلة المفاوضات مع اليابان بشأن معاهدة سلام»، مستشهدة «بمواقف اليابان غير الودية علنا ومحاولاتها الإضرار بمصالح بلادنا».