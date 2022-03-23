شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يكن ليقع لو انه ظل في البيت الأبيض، ملوحا باستخدام السلاح النووي لتهديد روسيا.



وقال ترامب في مقابلة طويلة مع قناة «فوكس بيزنس» الأميركية: «لو كنت رئيسا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتين أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية».



وأضاف: «هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي أن نرسل مقاتلات ميغ لمساعدات القوات الجوية الأوكرانية.. هل يجب أن ترسل هذا النوع من المساعدة؟».



وتابع: «هناك أشياء يمكننا فعلها بدون مقاتلات.. حسنا ما سأفعله هو.. نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق».



وأردف قائلا: «سأقول له (بوتين): اسمع أنت تستخدم هذه الكلمة (نووي) كثيرا.. سنرسلها (الغواصات) وسنتحرك في كل الاتجاهات الروسية.. لا يمكنك ترك هذه المأساة تستمر.. آلاف الناس يموتون».