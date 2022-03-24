الحنو: الجمعية ستنظم خلال المرحلة المقبلة معرضين للحلي والأثاث

المنصور: للمعرض أهميته في إعادة إحياء المناسبات الاجتماعية والثقافية بعد الإغلاق



دارين العلي



افتتحت جمعية السدو الحرفية معرض «الزي.. التصميم والابتكار» مساء أمس الأول، في بيت البدر بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور الرئيسة الفخرية لبيت السدو الشيخة ألطاف سالم العلي، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج الصباح وعدد من المهتمين.



وقالت منسقة «جهات حكومية» في الجمعية المشرفة على المعرض صبيحة الحنو إن المعرض ضمن احتفالات الجمعية بمرور 30 سنة على إنشائها، ويشارك فيه 15 مصمم أزياء كويتيا وهو الأول ضمن ثلاثة معارض، حيث يتخصص في الأزياء يليه معرض الحلي وبعدها الأثاث.



ولفتت إلى أن هدف الجمعية من هذه المعارض هو تجسيد السدو التراث الكويتي القديم سواء من ناحية النقوش أو التصاميم، مشيرة إلى أن التصاميم في المعرض مزجت الحداثة مع التراث بأسلوب فني راق.



وأوضحت أن المعرض من تنظيم فريق بيت السدو بالتعاون مع م. أحمد الغانم وم.هاشم نسيب، حيث تم تصميم الديكور الخاص بالمعرض بما يتناسب مع الفكرة التي تريد الجمعية إبرازها وروح المناسبة.



وشكرت كل من ساهم في إنجاح المعرض وعلى رأسهم رئيسة مجلس إدارة الجمعية الشيخة بيبي دعيج الصباح، لافتة إلى أن المعرض يستمر لمدة 3 أيام.



من جهتها، قالت المصممة المشاركة في المعرض وعضو مجلس إدارة بيت السدو نهى المنصور إن تنظيم المعرض الذي جاء بعد عامين من الإغلاق وتوقف الأنشطة له أهميته من الناحية الاجتماعية والثقافية أيضا في إعادة إحياء الفعاليات التي تساهم في تسليط الضوء على الثقافة والتراث الكويتي من خلال الأنشطة المشابهة.



وذكرت أن التصميم الذي تشارك به مستوحى من رسوم السدو وتموجات الصحراء ومن تفاصيل التراث الكويتي الأصيل، مضيفة أن كل مصمم مشارك استلهم تصميمه من السدو بنقوشه وتفاصيله، متمنية أن يكون المعرض على مستوى الثقافة الكويتية.



وتحدث المصمم فليج الفليج عن تصميمه المستلهم من السدو مع مزجه بالحداثة، لافتا إلى أنه أدخل تفاصيل معينة في تصميمه للدلالة على التراث كاللؤلؤ الذي يجسد الغوص وتحديد الخيوط البارزة التي تجسد النسيج والخيوط الذهبية للدلالة على الذهب والمجوهرات وغيرها.