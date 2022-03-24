استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه بقصر بيان مجموعة من الشباب المشرفين على إشهار مبرة الفضول إبراهيم صالح الفضلي وعثمان شنيف الفضلي وعبدالله جبير العاردي، معربا عن تقديره لقبيلة الفضول كافة، ومؤكدا خلال اللقاء أن المبرات جزء لا يتجزأ من العمل الخيري.



كما استقبل المستشــار في الديــوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه عدوان محمد الطوالة جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والآراء والأفكار، معربا عن تقديره لقبيلة شمر كافة الحاضرة دائما بمواقفها الوطنية الطيبة النبيلة تجاه الوطن.