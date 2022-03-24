بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد مع رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع وقيادات الديوان سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة.



وأعرب الشيخ طلال الخالد، في بيان صحافي صادر عن رئاسة الأركان العامة لدى زيارته ديوان المحاسبة، عن شكره وتقديره للدور الكبير الذي يقوم به الديوان وتعاونه مع وزارة الدفاع في المحافظة على المقدرات المالية للدولة.



وأفاد بأن ديوان المحاسبة شريك في العمل من خلال دعمه وتوجيهه ومساندته لجميع ما تقوم به وزارات ومؤسسات الدولة من إجراءات وتعاملات تتم وفق اللوائح والأنظمة والقوانين المعتمدة.



وأكد اهتمام وزارة الدفاع بالأخذ بجميع الملاحظات والتوصيات الواردة من الديوان والعمل بشكل جدي على تلافيها في كل الأعمال التي تقوم بتنفيذها حرصا منها على المال العام وصونا له من أي تجاوزات أو تعديات قد تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.