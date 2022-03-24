شارك وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بالعرض العسكري الذي تم في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة احتفالا بـ«يوم باكستان» بمناسبة مرورها باليوبيل الماسي للاستقلال بحضور الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى مشاركة ضيف الشرف في الاجتماع الإسلامي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة.



كما التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلند الصديقة دون برامودويني على هامش أعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بالاضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان الصديقة روسلان كازاكباييف.



وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كمــا التقى الشيــخ د.أحمد ناصر المحمد مع وزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة عثمان الجرندي. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



والتقى وزير الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهـوريـــة الإسلامـيـــة الموريـتـانـيـــة الشــقيقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالاضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.