عقد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر بيان جلسة مباحثات رسمية مع حاكم عام كندا الصديقة ماري سيمون.



حضر المباحثات عن الجانب الكويتي رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس والمستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د. باسل الصباح ونائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري وسفيرنا لدى كندا ريم الخالد وحضرها عن الجانب الكندي الوفد المرافق لها. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة وحرصهما على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.



وتبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ورغبتهما في تعزيز التواصل والتنسيق المستمر دعما للجهود الديبلوماسية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



إلى ذلك غادرت حاكم عام كندا الصديقة ماري سيمون والوفد المرافق لها البلاد بعد زيارة رسمية استغرقت يومين.



وكان في وداعها على أرض المطار المستشار في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ د. باسل الصباح وسفيرنا لدى كندا ريم الخالد.