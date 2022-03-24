أكد محافظ حولي علي الأصفر أهمية التواصل ومتابعة احتياجات أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة لما يتركه من أثر طيب على نفوسهم. جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الوفاء للبنات والتي أقامت احتفالية بمناسبة يوم الداون العالمي الذي يصادف 21 مارس من كل عام ضمن فعالياتها السنوية.



وقال الأصفر بهذه المناسبة إن الاهتمام بهذه الشريحة المهمة تأتي ضمن أولويات المحافظة كونهم جزءا من المجتمع الكويتي، مشيرا إلى ضرورة المساعدة على اندماجهم مع كافة فئات المجتمع.



وأثنى محافظ حولي على الدور الكبير الذي يقوم به قطاع التربية الخاصة ومدارس التربية الخاصة في رعاية ذوي الإعاقة ومتابعة شؤونهم والحفاظ على حقوقهم والعمل على توفير الدعم لأهالي المعاقين.



من جانبها، تقدمت مديرة مدرسة الوفاء للبنات بيبي الصايغ بالشكر لمحافظ حولي على هذه الزيارة التي أثرت بشكل إيجابي على الطالبات، مؤكدة ان مدرسة الوفاء تتميز بخدمة الطالبات من فئة الداون عبر مناهجها المدروسة والتي تساعدهم على تعلم اساليب النطق وتكسبهم المهارات المجتمعية التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم والثقة للاندماج مع المجتمع. وقد شارك في هذه الاحتفالية مدير ادارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي ومراقب الشؤون التعليمية عبدالرحمن خريبط.