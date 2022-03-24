مع اختتام بطولة «أطياب المرشود» الدولية الثامنة لقفز الحواجز، وتحقيقها لنجاح كبير، لايزال بنك الكويت الدولي (KIB) يؤكد حرصه على تبني المواهب الرياضية الكويتية ودعم الفعاليات والبطولات التي يشاركون فيها، حيث كان البنك قد قدم رعايته البلاتينية لمهرجان بطولة الفروسية لقفز الحواجز، الذي نظمته مؤخرا شركة «أطياب المرشود» في مركز الكويت للفروسية، مشاركا أيضا ضمن فعالياته من خلال إقامة جناح للبنك للتفاعل مع الحضور واستقبال الزوار، كجزء من سياسة التواصل الدائم والمشاركة المجتمعية التي يتبناها تحت شعاره المؤسسي «بنك للحياة».



وبهذه المناسبة، قال المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في KIB عثمان توفيقي: «نشكر شركة أطياب المرشود على تنظيم هذا الحدث الفريد، الذي يبرز أجمل معالم تراثنا العربي ويعكس شغف شبابنا الكبير برياضة الفروسية، وعليه نتقدم بالتهنئة لجميع الفرسان الرياضيين الذين شاركوا في هذه البطولة، مثمنين أداءهم الرفيع والمتميز فيها، كما أن الشكر موصول للجمهور الذي ساهم في إنجاح هذه البطولة بحضوره الكبير».



كما أثنى توفيقي على مساهمة أعضاء فريقه المتواجد داخل الجناح في تعريف زوارهم بالخدمات والمنتجات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يقدمها البنك، والتي صممت كل منها خصوصا لتلبي احتياجات ومتطلبات كل شرائح المجتمع.